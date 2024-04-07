Manchester United 2-2 Liverpool (Maç özeti)

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Manchester United ile Liverpool, İngiltere Premier League'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Birçok pozisyonun yaşandığı maçta 4 gol atıldı ancak kazanan çıkmadı.

Old Trafford'da oynanan müsabaka, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 50. dakikada Bruno Fernandes ve 67. dakikada Kobbie Mainoo kaydetti. Liverpool'un sayıları ise 23. dakikada Luis Diaz ve 84. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ile geldi.

Bu skorun ardından son 4 maçta ikinci beraberliğini alan Liverpool, 71 puanla 2. sırada yer buldu ve şampiyonluk yarışında yara aldı. 3 maçtır kazanamayan Manchester United ise 49 puanla 6. basamakta yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta Crystal Palace'ı konuk edecek. Manchester United ise Bournemouth deplasmanına çıkacak.

PREMIER LEAGUE PUAN DURUMU (İLK 4)

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1 - Arsenal (71)

2 - Liverpool (71)

3 - Manchester City (70)

4 - Aston Villa (60)