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Manchester United 2-2 Liverpool (Maç özeti)

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#Premier League#MANCHESTER UNITED#Liverpool
Manchester United 2-2 Liverpool (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 19:55

İngiltere Premier League'in 32. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı, büyük heyecan ve mücadelenin yaşandığı maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken Liverpool şampiyonluk yarışında yara aldı. İşte detaylar...

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Manchester United ile Liverpool, İngiltere Premier League'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Birçok pozisyonun yaşandığı maçta 4 gol atıldı ancak kazanan çıkmadı.

Old Trafford'da oynanan müsabaka, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibin gollerini 50. dakikada Bruno Fernandes ve 67. dakikada Kobbie Mainoo kaydetti. Liverpool'un sayıları ise 23. dakikada Luis Diaz ve 84. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ile geldi.

Bu skorun ardından son 4 maçta ikinci beraberliğini alan Liverpool, 71 puanla 2. sırada yer buldu ve şampiyonluk yarışında yara aldı. 3 maçtır kazanamayan Manchester United ise 49 puanla 6. basamakta yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta Crystal Palace'ı konuk edecek. Manchester United ise Bournemouth deplasmanına çıkacak.

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PREMIER LEAGUE PUAN DURUMU (İLK 4)

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1 - Arsenal (71)
2 - Liverpool (71)
3 - Manchester City (70)
4 - Aston Villa (60)

 

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#Premier League#MANCHESTER UNITED#Liverpool

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