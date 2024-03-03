×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester derbisinde zafer City'nin!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Manchester#City
Manchester derbisinde zafer Citynin
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 20:44

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Manchester City, Manchester United’ı konuk etti.

Mücadelenin 8. dakikasında gol perdesini Marcus Rashford açarken, bu golle birlikte müsabakanın ilk yarısı United’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Pep Guardiola’nın öğrencileri 56. ve 80. dakikada Philip Foden golleriyle öne geçerken, 90+1. dakikada Erling Haaland'ın attığı gol skoru tayin etti. Manchester’ın mavi tarafı, puanını 62’e yükselirken, Liverpool’un 1 puan gerisinde 2. sıradaki yerini korudu. Manchester United ise haftayı 44 puanla 6. sırada tamamladı.

Zirve mücadelesinde Manchester City, Premier Lig’in 28. haftasında deplasmanda 10 Mart Pazar günü TSİ 18.45’te Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Manchester#City

BAKMADAN GEÇME!