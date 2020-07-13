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DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

Manchester City'nin cezasının kalkmasının ardından Trabzonspor...

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Manchester City'nin cezasının kalkmasının ardından Trabzonspor...
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz ekibi Manchester City'e verdiği 2 yıl Avrupa kupalarından men cezasını kaldırması, benzer nedenle CAS'a başvuran Trabzonspor'un da umudunu artırdı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, bu karara itiraz ederek konuyu CAS'a taşımıştı.

Bordo-mavililerin CAS'a yaptığı itirazın ardından duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirileceği açıklanırken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e de verilen benzer cezanın kaldırılması Trabzonspor camiasında umutları artırdı.

AHMET AĞAOĞLU VURGULAMIŞTI

Perşembe günü görülecek duruşma öncesi bordo-mavili camiada umutlu bekleyiş hakim olurken, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da daha önce bu cezanın kaldırılacağına inandığını vurgulamıştı.

MANCHESTER CITY ÖRNEK OLDU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e, Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA tarafından iki yıl Avrupa kupalarından men ve 30 milyon Euro'luk para cezası verilmişti. Bugün CAS'tan yapılan açıklamada, kupalardan men cezasının kaldırıldığı, para cezasının da 10 milyon Euro'ya indirildiği bildirildi.

Manchester Citynin cezasının kalkmasının ardından Trabzonspor...

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