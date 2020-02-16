Manchester City'e bir şok daha! Küme düşürülebilir

Spor Arena / Koray DURKAL - Yaklaşık 1 milyar 300 milyon Euro’luk değeriyle dünyanın en pahalı kadrosuna sahip Manchester City’nin UEFA tarafından 2 yıl Avrupa kupalarından men ve 30 milyon Euro para cezasına çarptırılması tüm dünyada büyük yankı yarattı. 2012-16 yılları arasını kapsayan hesaplarda sponsorluk gelirini abarttığı tespit edilen dev kulübe verilen ceza dünya basınında manşetlere çıkarken, İngiltere Premier Ligi’nin de konuyla ilgili soruşturma başlatacağı belirtildi.

FOOTBALL LEAKS'İN ESERİ

Independent’a konuşan üst düzey kaynaklar, UEFA’nın Finansal Fair Play düzenlemelerinin Premier Lig yönetimini de harekete geçireceğini söyledi. Manchester City’nin hesaplarına yönelik inceleme başlatması beklenen Premier Lig, puan silme ve küme düşürme dahil çok ağır cezalar verebilir. Bu arada Manchester City’yi böylesine zor duruma düşüren ismin, Portekizli hacker Rui Pinto olduğu açıklandı. 2015 yılında Football Leaks ismi altında futbol dünyasındaki yolsuzları ortaya çıkaran 70 milyon dökümandan oluşan 3.4 terabayt boyutunda belgeyi basına sızdıran Pinto, aradan geçen 5 yılın ardından verilen tarihi cezanın çıkış noktası oldu.





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