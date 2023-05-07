Manchester City'de penaltı krizi! Haaland İlkay'a bıraktı, Guardiola çılgına döndü

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İngiltere Premier Lig'de harika bir geri dönüşe imza atarak iderlik koltuğunu Arsenal'dan alan Manchester City, dün Leeds United ile karşılaştı. Etihad'da oynanan maçı City 2-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

Maça hızlı başlayan Manchester City, Türk asıllı Alman yıldızı ve kaptanı İlkay Gündoğan'ın 19 ve 27. dakikalarda attığı iki şık golle 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.

İkinci yarı maç City'nin kontrolünde geçti. Maçın son bölümü ise oldukça heyecanlı geçti.

HAALAND, HAT-TRICK İÇİN PENALTIYI İLKAY'A BIRAKTI

Manchester City 83. dakikada Foden'ın yerde kalması sonucu penaltı kazandı. Takımın penaltıcısı olan Erling Haaland, iki golü bulunan ve kariyerinde hat-trick yapmamış olan İlkay Gündoğan'a topu bıraktı. 84. dakikada topun başına geçen İlkay, meşin yuvarlağı direğe isabet ettirdi.

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GUARDIOLA ÇOK SİNİRLENDİ

Penaltının kaçmasının ardından kenarda çok sinirlenen Pep Guardiola, Haaland'a tepki gösterdi. El-kol hareketleriyle sinirini belli eden İspanyol teknik adamın ağzından 'Sen kullanmalıydın' sözlerinin çıktığı görüldü.

LEEDS UMUTLANDI AMA OLMADI

Manchester City'nin 84. dakikada penaltıyı kaçırmasından 1 dakika sonra Leeds United Rodrigo ile golü buldu ve puan için umutlandı. Son 6 maçında 5 mağlubiyet alan ve galibiyeti bulunmayan Leeds, Sam Allardyce önderliğindeki ilk maçında puan için bastırdı ancak aranan gol gelmedi. Maç, City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

4 PUAN FARKLA LİDER

Galibiyet serisini 10 maça çıkaran City, en yakın rakibi Arsenal'in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

GUARDIOLA: PENALTIYI PENALTICI ATAR

Pep Guardiola, maçın ardından da Haaland'ın İlkay Gündoğan'a penaltıyı bırakmasıyla ilgili tepkisini sürdürdü.

Skor 2-0'ken maç haliyle bitmemişti. Erling'in penaltıyı İlkay'a bırakması, onun ne kadar cömert ve iyi bir insan olduğunun göstergesi. 4-0 önde olsak ve maçın bitimine 10 dakika kalmış olsa bunu yapabilir ama 2-0'ken olmaz. Bunu kabul edemem.

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İlkay penaltıyı atabilirdi de ama konu bu değil. Onun penaltıyı atmaya cesaret etmesi güzel bir şey fakat penaltıyı takımın penaltıcısı atar.

İLKAY GÜNDOĞAN: EMİN OLMAK İÇİN BİRKAÇ KEZ SORDUM

Maçı iki golle tamamlayan ancak penaltıyı kaçıran İlkay Gündoğan ise Haaland'ın penaltı öncesi topu kendisine vermesiyle ilgili şunları söyledi:

Topu aldığında penaltıyı onun kullanacağından emindim ama bana baktı ve kullanmamı işaret etti. Emin olmak için birkaç kez sordum ve emin olduğunu söyledi. Ben de kullandım. Kaçırdığım için üzgünüm.

İlkay Gündoğan, maç sonrası yaptığı paylaşımda ise; "Üst üste 10. galibiyeti aldığımız için mutluyum. İki gol attım ama ilk hat-trick'imi yapabilirdim." ifadelerini kullandı.

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PEP, İLKAY'I TEBRİK ETMEDİ

Pep Guardiola'nın uzatma dakikalarında oyundan aldığı İlkay Gündoğan'ı kenarda tebrik etmemesi de dikkat çekti.

SIRADAKİ RAKİP REAL MADRID

Manchester City, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 9 Mayıs (Salı) günü deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak.