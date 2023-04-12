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Manchester City'de Erling Haaland durdurulamıyor! Bayern Münih'i dağıttı, pişman etti...

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#Şampiyonlar Ligi#Erling Haaland#Manchester City
Manchester Cityde Erling Haaland durdurulamıyor Bayern Münihi dağıttı, pişman etti...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 08:49

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı İngiltere ve Portekiz'de oynanan ilk maçlarla birlikte başladı. Manchester City'de Erling Haaland, Bayern Münih ve Thomas Tuchel'i pişman ederek tarihe geçerken Inter ise Benfica deplasmanında avantajı kaptı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Gecenin en dikkat çeken mücadelesinde Manchester City ile Bayern Münih karşı karşıya gelirken, Inter ise Benfica deplasmanına çıktı.

Manchester City, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. City of Manchester Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İngiliz ekibi, 27'nci dakikada Rodri'nin attığı gol ile 1-0 önde tamamladı. 70'inci dakikada Bernardo Silva ile bir gol daha bulan City, durumu 2-0'a getirdi.

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 19 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de Allianz Arena'da oynanacak.

Manchester Cityde Erling Haaland durdurulamıyor Bayern Münihi dağıttı, pişman etti...

HAALAND SAHNEYE ÇIKTI

76'ncı dakikada sahneye çıkan Erling Haaland, skoru 3-0'a getirdi. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca Manchester City, sahadan 3-0 galip ayrılarak rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi.

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DURDURULAMIYOR

Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Haaland, bu sezon adeta tüm kulvarlarda fırtına estiriyor. Norveçli yıldız 39. maçında 45. golünü attı ve 51 gole direkt katkı yapmayı başardı. Bu sezon resmi maçlarda 45 gol atan Erling Haaland, tarihte bir Premier Lig oyuncusunun bir sezonda kaydettiği en yüksek sayıya ulaştı.

RODRI SİFTAH YAPTI

Öte yandan Manchester City'nin 26 yaşındaki İspanyol futbolcu Rodri, kariyerinde ilk defa bir Şampiyonlar Ligi maçında fileleri havalandırdı.

Manchester Cityde Erling Haaland durdurulamıyor Bayern Münihi dağıttı, pişman etti...

TUCHEL'İ ÖZEL ÖNLEM ALMADIĞINA PİŞMAN ETTİ

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, karşılaşma öncesinde verdiği röportajda Erling Haaland'a özel bir önlem almayacaklarını söylemişti. Tuchel, "Savunmayı iyi organize etmemiz önemli. Haaland çok iyi bir oyuncu ama takım arkadaşlarından iyi paslar alamazsa onun için zor olacak." demişti.

Thomas Tuchel'in bu sözlerinin ardından sahaya çıkan Erling Haaland, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla 3 gollü galibiyetin mimarı oldu.

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Manchester Cityde Erling Haaland durdurulamıyor Bayern Münihi dağıttı, pişman etti...

DEV EKRANA VERDİLER

Bu sezon resmi maçlarda 45 gol atan Erling Haaland, tarihte bir Premier Lig oyuncusunun bir sezonda kaydettiği en yüksek sayıya ulaştı.

Manchester City, Bayern Münih maçı oynanırken Norveçli oyuncunun bu rekorunu stadyumdaki dev ekrana yansıttı.

INTER DEPLASMANDAN AVANTAJLA DÖNÜYOR

Günün diğer karşılaşmasında ise Portekiz temsilcisi Benfica, Estadio Da Luz'da İtalya Serie A ekiplerinden Inter'i konuk etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Inter, 51'inci dakikada Nicolo Barella'nın golüyle 1-0 öne geçti. 82'nci dakikada Inter, Romelu Lukaku'nun penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 19 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de İtalya'da oynanacak.

 

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#Şampiyonlar Ligi#Erling Haaland#Manchester City

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