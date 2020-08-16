MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester City'de De Bruyne isyan etti: 'Her yıl aynı...'
GeriFutbol Manchester City'de De Bruyne isyan etti: 'Her yıl aynı...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.08.2020 - 00:38,Son Güncelleme:

Manchester City'de De Bruyne isyan etti: 'Her yıl aynı...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester City'de De Bruyne isyan etti: 'Her yıl aynı...'
Abone Olgoogle-news

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Manchester City'de Kevin De Bruyne, karşılaşmanın ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'de Lyon'a yenilerek çeyrek finalde elendi.

Kevin De Bruyne, maçın ardından "Her yıl kupayı kazanmak için yola çıkıyoruz ama asla bunu başaramıyoruz. Sanki aynı eski hikayeyi tekrar tekrar dinliyor gibi hissediyorum." sözlerini kullandı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden öteye geçemedi...

Manchester Cityde De Bruyne isyan etti: Her yıl aynı...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle