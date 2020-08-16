Manchester City'de De Bruyne isyan etti: 'Her yıl aynı...'

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'de Lyon'a yenilerek çeyrek finalde elendi.

Kevin De Bruyne, maçın ardından "Her yıl kupayı kazanmak için yola çıkıyoruz ama asla bunu başaramıyoruz. Sanki aynı eski hikayeyi tekrar tekrar dinliyor gibi hissediyorum." sözlerini kullandı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalden öteye geçemedi...

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