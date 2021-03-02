Manchester City Wolverhampton maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City'ye konuk olduğu son Premier Lig maçını kazanan Wolves, en üst ligde 1960'dan bu yana üst üste iki ziyaretinden galip dönemiyor. Oynadığı son 27 resmi maçı kaybetmeyen Manchester City, kulüp tarihinin en uzun serisini egale etmek istiyor. Ruben Dias ve John Stones'un birlikte ilk 11 çıktığı 14 Premier Lig maçının 13'ünü kazanan Manchester City, bu karşılaşmalarda sadece üç gol yedi. Bu sezon Wolves formasıyla en fazla Premier Lig golüne doğrudan katkı sağlayan isim Pedro Neto.

MANCHESTER CİTY WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City Wolverhampton maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.