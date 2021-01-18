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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 01:08 | Son Güncelleme:

Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi

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Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı farklı yendi
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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi.

Manchester City, Etihad Stadı'nda konuk ettiği Crystal Palace'a karşı 26. dakikada John Stones'un attığı golle ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 56. dakikada attığı golle Manchester City'i 2-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda üstün futbol oynayan ev sahibi takım, 68. dakikada John Stones ve 88. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 35'e yükselten Manchester City, ligde 2. sırada yer alırken, Crystal Palace 23 puanla 13. sırada kaldı.

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