Manchester City - Real Madrid maçında Pep Guardiola ile Kevin de Bruyne arasında gerginlik! "Kapa çeneni..."

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Manchester City, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i İngiltere'de 4-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Manchester City, Haaland ile net 2 pozisyondan yararlanamadı. Courtois'nın yıldızlaştığı maçın 23. dakikasında Bernardo Silva sahneye çıktı ve takımını öne geçti. Portekizli yıldız, 14 dakika sonra bir kez daha ağları havalandırdı ve Guardiola'nın öğrencileri devreye 2-0 önde girdi. Mücadelenin 3. golünü 76. dakikada Militao kendi kalesine atarken son sözü 90+1. dakikada Julian Alvarez söyledi.

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DEV FİNAL İSTANBUL'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde ikinci maçların oynanmasının ardından final mücadelesi belli oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek final maçı, Manchester City ile Inter arasında oynanacak. Dev mücadele 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

PEP GUARDIOLA TARİH YAZIYOR

Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi tarihinde Carlo Ancelotti (107) ve Alex Ferguson’un (102) ardından 100 galibiyete ulaşan üçüncü teknik direktör oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla final gören teknik direktörler:

5 - Carlo Ancelotti

4 - Pep Guardiola

4 - Alex Ferguson

4 - Jürgen Klopp

4 - Marcelo Lippi

26 MAÇTIR YENEBİLEN YOK

Manchester City, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Real Madrid’i elemesiyle birlikte Etihad Stadyumu’nda oynadığı son 26 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi. Toplamda 24 galibiyet ve 2 beraberlik alan City, son mağlubiyetini Eylül 2018'de Lyon'dan aldı.

MAÇTAN ÖNCE ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Rio Ferdinand, Pep Guardiola'nın Real Madrid maçından önce kendisine gönderdiği mesajı paylaştı. Ferdinand, "Guardiola bana maçtan önce mesaj attı. 'Bana inan, onları iki yıl önce yenmiştik ve tekrar yeneceğiz. Bana inan!' yazıyordu. Galibiyete inanmıştı, kendine güveniyordu. Maça 2-3 saat kala bana böyle bir mesaj attı. Bu saf özgüveni oyunu dikte etmesini sağlıyor ve futbolculara da geçiyor." ifadelerini kullandı.

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Başarılı teknik adam maçın son düdüğünün ardından soyunma odasına giderken saha kenarında bulunan Rio Ferdinand'a seslenerek, "Sana söylemiştim" dedi.

GUARDIOLA VE KEVIN DE BRUYNE ATIŞTI

Mücadelenin ikinci yarısında Kevin De Bruyne'nin topu kaybetmesinin ardından Pep Guardiola ile oyuncu arasında gerilim yaşandı.

Guardiola, Kevin De Bruyne'nin topu sürdüğü bir pozisyon sırasında yedek kulübesinden 'pas ver' diye bağırdı. Bu direktiften sonra topu kaptıran Belçikalı orta sahanın sinirli bir şekilde Guardiola'ya dönüp iki kez 'kapa çeneni' diye bağırdığı anlar yayına yansıdı.

Maçın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Pep Guardiola, "Kevin üç çalım yaptı ve pas atmamız gerektiğinde top kaybettik, çok koştuk. Genel olarak olağanüstü bir oyun oynamamıza rağmen bize daha pahalıya mal olabilirdi." ifadelerini kullandı.

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