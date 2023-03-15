Manchester City - RB Leipzig maçında Erling Haaland adeta çıldırdı! 94 yıllık rekor tarih oldu... Pep Guardiola'nın kararı ise tartışma yarattı...

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu rövanş maçları devam ediyor. Gecenin maçlarında Porto ile Inter, Manchester City ile ise RB Leipzig karşı karşıya geldi.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, ilk maçta evinde 1-0 yendiği Porto'ya rövanş maçında konuk oldu. İtalyan temsilcisi, Porto ile golsüz berabere kalarak çeyrek final biletini alan taraf oldu.

MAÇIN ADAMI HAKAN ÇALHANOĞLU

İtalya'da oynanan ilk karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, aynı başarıyı Portekiz'de de gösterdi ve maçın oyuncusu oldu. Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan tecrübeli isim, "Bunca yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu başarıyı yakalamak büyük mutluluk veriyor. Takımımızla gurur duyuyoruz. Hatalar yaptık ama harika bir iş çıkardım. Zor oldu ama takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

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Gecenin en çok konuşulan mücadelesi İngiltere'de oynandı. Erling Haaland'ın 5 gol attığı maçta RB Leipzig'i 7-0 mağlup eden Manchester City adını çeyrek finale yazdırdı. Premier Lig temsilcisinin gollerini 22, 24, 45+2, 53 ve 57. dakikalarda Erling Haaland, 49. dakikada İlkay Gündoğan ve 90+2' De Bruyne kaydetti.

ERLING HAALAND İNANILMAZI BAŞARDI

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalan Guardiola'nın City'si, Manchester'da oynanan karşılaşmada Alman ekibine adeta nefes aldırmadı.

Karşılaşmaya harika başlayan Maviler'de Erling Haaland ilk devrede hat-trick yaparken bu sezonki hat-trick sayısını 5'e çıkardı. Bu sezon Manchester City formasıyla resmi maçlardaki beşinci hat-trick’ini yapan Erling Haaland, 2016/17’den (Harry Kane) bu yana bir sezonda bu sayıya ulaşan ilk Premier Lig oyuncusu oldu.

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MESSI'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

İkinci yarının 53 ve 57. dakikalarında Leipzig ağlarına birer gol daha bırakan Erling Haaland, toplamda 5. golünü attı ve Lionel Messi'nin bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

DEVLER LİGİ'NDE ZİRVEDE

Öte yandan Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 25 maçta 32 gole ulaşarak bunu en hızlı başaran futbolcu oldu. Norveçli golcü, bu başarıyı 22 yaşında ve sadece 25 maçta elde ederek tarihe geçti.

Devler Ligi'nde 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye (22 yaş 352 gün) aitti.

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GUARDIOLA OYUNDAN ALDI VE SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Pep Guardiola, Leipzig karşısında 5 gol atan Erling Haaland'ı 63. dakikada oyundan alırken Norveçli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu olma unvanını ertelemiş oldu.

Sosyal medya ve İngiliz basınında, Pep Guardiola'nın Erling Haaland'ın rekoruna engel olduğu yorumları yapıldı. Norveçli futbolcu, karşılaşmanın kalan bölümlerinde bir gol daha atması durumunda Lionel Messi'nin egale ettiği rekoru kırmış olacaktı.

HAALAND İLE GUARDIOLA ARASINDA NE KONUŞULDU?

5 gol atarak yıldızlaşan Erling Haaland, Pep Guardiola ile yaptıkları konuşma hakkında, "Bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atmak inanılmaz bir şey. Kariyerimin en iyi maçı oldu. Pep'e, 'Beni oyundan alma, daha fazla gol atmak istiyorum' dedim." açıklamasını yaptı.

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GUARDIOLA CEVAP VERDİ

Konu hakkında konuşan Pep Guardiola ise, "Haaland Messi'nin rekorunu egale etti ve bunu yalnızca 60 dakikada başardı. Haaland 90 dakika oynasaydı ne yapardı bilmiyorum. İnanılmaz bir adam, sürekli kazanan biri. Haaland 22 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncu olsaydı, hayatının geri kalanı sıkıcı olurdu." dedi.

ORTAK NOKTA PEP GUARDIOLA

Öte yandan Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Erling Haaland'ın kulüp kariyerlerinde bir maçta en çok gol attığı maçların yedek kulübesinde ortak tek bir isim var: Pep Guardiola.

MANCHESTER CITY'NİN BU ALANDAKİ TEK OYUNCUSU

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve 15 gole en az sayıda maça çıkarak ulaşan oyuncu rekorlarını elinde bulunduran Erling Haaland, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atma başarısı gösteren Manchester City'nin tek oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

94 YILLIK REKOR KIRILDI

Erling Haaland ayrıca Tommy Johnson'a ait bir sezonda en fazla gol atma rekorunu da kırdı. RB Leipzig ağlarına gönderdiği gollerle bu sezon 39 gole ulaşan Norveçli oyuncu, 1928–29 sezonunda 38 gol atan Tommy Johnson'ı geride bıraktı.