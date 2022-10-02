Manchester City, Manchester United'ı 9 gollü derbide devirdi! Erling Haaland rekora doymuyor, tarihe geçti

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Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Etihad'da oynanan mücadeleyi Manchester City 6-3'lük skorla kazandı.

HAALAND FİŞİ ERKEN ÇEKTİ

Mücadelenin 8. dakikasında Foden ile öne geçen ev sahibi takım, 34 ve 37. dakikalarda Erling Haland ile iki gol daha buldu. Asistleri yapan isim ise Kevin de Bruyne oldu.

İlk yarıda son sözü ise 44. dakikada Foden, Haaland'ın pasıyla söyledi ve devreye 4-0'lık skorla girildi.

HAALAND VE FODEN DURMADI

Manchester United, 56. dakikada Antony ile farkı 3'e indirse de Erling Haaland, 64. dakikada bir kez daha ağları havalandırarak hat-trick yaptı. Karşılaşmanın 72. dakikasında ise Foden sahne alarak hat-trick yapan bir diğer isim oldu.

Manchester derbisinde son sözleri ise 84 ve 90. dakikalarda Martial söyledi.

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RONALDA KENARDAN İZLEDİ

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, derbide forma şansı bulamazken kenardaki üzgün görüntüsü de ekranlara yansıdı.

TARİH YAZDI

Erling Haaland, Premier Lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında da hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Norveçli yıldız, Nottingham ve Crystal Palace maçlarında da üçer gol atmayı başarmıştı.

REKORLARLA BAŞLAMIŞTI

Transfer döneminde Manchester City'e transfer olan Erling Haaland, sezona çok hızlı bir başlangıç yapmıştı. Yıldız futbolcu derbi öncesinde çıktığı toplam 10 resmi maçta 14 gol attı ve 1 asist yapmıştı.

ŞU ANA KADAR KIRDIĞI REKORLAR

Haaland, ilk 5 maçta attığı 9 golle Sergio Agüero'nun rekorunu kırmıştı.

Çıktığı 7 lig karşılaşmasında 11 gol atan Erling Haaland, eski futbolcu Mick Quinn'in rekorunu kırarak lige en iyi başlangıç yapan oyuncu olmuştu.

Premier Lig'de üst üste 4 deplasman maçında gol atan tek oyuncu rekorunu da kıran Haaland, Bu sezon City formasıyla Sevilla'nın iki, eski takımı Borussia Dortmund'un ise bir kez ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde üç ayrı takım formasıyla bir maçta birden fazla gol atan tek oyuncu konumunda.