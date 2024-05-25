Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? FA Cup Finali Manchester City Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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İngiltere Federasyon Kupası’nda Manchester derbisi heyecanı futbolseverleri bekliyor. Manchester United tarihinde kupayı 12 kez kazanırken Manchester City geçtiğimiz sezon kupayı kazanan takım olmuştu. Manchester City ve Manchester United karşılaşması Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester derbisi şifresiz mi? İşte, FA Cup Finali Manchester City Manchester United maçı canlı izle bilgisi

MANCHESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester City - Manchester United maçı 25 Mayıs cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.