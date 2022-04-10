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Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Manchester City#Liverpool#İngiltere Ligi
Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Manchester City Liverpool maçı, aralarında 1 puan fark bulunan iki takım için büyük önem arz edecek. 73 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City, 72 puanlı Liverpool'u konuk edecek. 180'inci mücadelelerine çıkacak olan Manchester City ve Liverpool, bu mücadeleden galibiyet almaları halinde puan tablosunda önemli bir avantaj sağlayacak. Peki, Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

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Manchester City Liverpool maçı, Avrupa'da pek çok futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Guardiola ve Klopp'un taktik savaşlar vereceği karşılaşma, her iki kulübün taraftarları için ayrı bir heyecana ortam tanıyacak. Peki, Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'inde 32'inci Hafta mücadelesinde Manchester City, Liverpool'u konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

 

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#Manchester City#Liverpool#İngiltere Ligi

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