Haberin Devamı

Manchester City Liverpool maçı, Avrupa'da pek çok futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Guardiola ve Klopp'un taktik savaşlar vereceği karşılaşma, her iki kulübün taraftarları için ayrı bir heyecana ortam tanıyacak. Peki, Manchester City Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'inde 32'inci Hafta mücadelesinde Manchester City, Liverpool'u konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü saat 18.30'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.