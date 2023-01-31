Manchester City, Guardiola ile tartışan Cancelo'yu Bayern Münih'e gönderdi!

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İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Manchester City'deJoao Cancelo ayrılığı resmileşti. Dünya Kupası sonrası Guardiola ile arasının iyi olmadığı hatta tartıştıkları yönünde haberler çıkan Cancelo, satın alma opsiyonuyla birlikte Alman devi Bayern Münih'e kiralandı.

Sezon sonuna kadar Bayern'de kiralık olarak forma giyecek olan Cancelo'nun satın alma opsiyonunun 70 milyon euro olduğu belirtildi.

28 yaşındaki futbolcu 2019 yazında Juventus'tan 65 milyon euro bonservis bedeli karşılığında City'ye transfer olmuştu. Bu sezon City formasıyla 26 maçta görev alan Portekizli yıldız 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinde transfere dair açıklamalarda bulunan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Joao Cancelo'nun artık Bayern adına oynayacağı için çok mutluyuz. Onu kiralık olarak kadromuza kattık ve sezon sonunda bonservisini alma olasılığımız var. Oyun tarzı ve dinamizmi ile sistemimize çok uyuyor. Tecrübesi ile takımımıza çok şey katacak. Joao’nun, şampiyonluklar kazanmak istediğimiz önümüzdeki haftalarda ve aylarda bize yardımcı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Joao Cancelo ise, "Bayern harika bir kulüp, dünyanın en iyilerinden biri ve şimdi bu takımda olağanüstü oyuncularla birlikte oynamak benim için çok büyük bir motivasyon olacak. Bu kulübün, şampiyonluklar için yaşadığını ve şampiyonluklar kazandığını biliyorum. Ayrıca başarıya olan açlığım da beni harekete geçiriyor. Bayern için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

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