Manchester City, evinde Burnley'ye kaybetmiyor

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Ligde Burnley ile sahasında oynadığı son altı maçı kazanan Manchester City, 12. dakikada Bernardo Silva ve 70. dakikada Kevin de Bruyne'nin golleriyle bu mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.

Rakibine 7 maçta 29 gol atan Manchester ekibi, kalesinde sadece 1 gol gördü.

Pep Guardiola'nın öğrencileri bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Henüz galibiyeti bulunmayan Burnley ise 3 puanla düşme hattında yer alıyor.