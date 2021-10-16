Manchester City, evinde Burnley'ye kaybetmiyor

Ligde Burnley ile sahasında oynadığı son altı maçı kazanan Manchester City, 12. dakikada Bernardo Silva ve 70. dakikada Kevin de Bruyne'nin golleriyle bu mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.
Rakibine 7 maçta 29 gol atan Manchester ekibi, kalesinde sadece 1 gol gördü.
Pep Guardiola'nın öğrencileri bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve lider Liverpool'u takibini sürdürdü. Henüz galibiyeti bulunmayan Burnley ise 3 puanla düşme hattında yer alıyor.
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