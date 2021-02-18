MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManchester City, Everton'ı deplasmanda 3 golle geçti
GeriFutbol Manchester City, Everton'ı deplasmanda 3 golle geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 01:55 | Son Güncelleme:

Manchester City, Everton'ı deplasmanda 3 golle geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manchester City, Everton'ı deplasmanda 3 golle geçti
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, deplasmanda Everton'ı 3-1 yendi.

Ligde lider konumda bulunan Manchester City, Goodison Park Stadı'nda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Everton'a konuk oldu.

Manchester City, Phil Foden'in 32. dakikadaki golüyle öne geçerken, Everton 37. dakikada Richarlison'un attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, 63. dakikada Riyad Mahrez ve 77. dakikada Berbardo Silvan'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, puanını 56'ya yükselten Manchester City, ligde liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Manchester United ile aralarındaki puan farkını da 10'a çıkardı. Everton, 37 puanla 7. sırada yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi