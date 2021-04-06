Manchester City Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde yedi maçtır kaybetmeyen Borussia Dortmund, daha uzun bir seriyi en son 2012-2013 arasında Jürgen Klopp yönetiminde yakaladı. Pep Guardiola yönetiminde çıktığı beş Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının dördünü kaybeden Manchester City, son üç sezonda da turnuvaya bu aşamada veda etti. Şampiyonlar Ligi'nde 2016/17'den bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Dortmund, bu aşamanın ilk ayağında oynanan maçlardaki tek galibiyetini 1996/97'de Auxerre karşısında almıştı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde Pep Guardiola'dan daha fazla eleme turu maçına çıkan tek isim Carlo Ancelotti. Turnuvanın bu aşamasında 60'ıncı kez görev yapmaya hazırlanan Guardiola, eleme turlarında en fazla galibiyet alan çalıştırıcı konumunda.

Şampiyonlar Ligi tarihinde, son yedi maçında gol yemeyen Manchester City'den daha uzun bir seri yakalayabilen tek takım Arsenal. Borussia Dortmund forveti Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste yedi maçta gol atan beşinci oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 maçta 12 gole doğrudan katkı sağlayan Kevin De Bruyne, çeyrek finallerde ilk 11 çıktığı altı karşılaşmada altı golde pay sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı dört maçta altı gol atan Erling Haaland, bu karşılaşmada fileleri havalandırırsa turnuvanın bu aşamasında çıktığı ilk beş maçta en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu olacak.

MANCHESTER CİTY BORUSSİA DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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