Canlı Anlatım: Manchester City Borussia Dortmund maçı

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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ikinci hafta maçında Manchester City ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Manchester City: 1

Borussia Dortmund: 1

Goller: 56' Bellingham, 80' Stones

Şampiyonlar Ligi deplasmanlarındaki son beraberliğini Ekim 2017'de alan Borussia Dortmund, sonraki 17 ziyaretinin yedisinden galibiyetle döndü. Şampiyonlar Ligi kariyerinde 150 maça çıkan beşinci menajer olmaya hazırlanan Pep Guardiola, Alex Ferguson ve Carlo Ancelotti'nin ardından en fazla galibiyet alan çalıştırıcı. Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk 20 maçında en fazla gol atan isim, Manchester City santrforu Erling Haaland. Turnuvada Borussia Dortmund formasıyla 15 gol kaydeden Haaland, Ciro Immobile'nin ardından hem Alman ekibiyle hem de sarı-siyahlı takıma karşı gol sevinci yaşayan ikinci oyuncu olmayı hedefliyor.

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20 yaşına basmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund formasıyla üç gol atan Jude Bellingham'dan daha yüksek bir sayıya ulaşan İngiliz oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta Kopenhag karşısında iki asist yapan Borussia Dortmund orta sahası Giovanni Reyna, turnuvadaki ilk 10 karşılaşmada verdiği gol pası sayısını yakaladı.

MANCHESTER CİTY BORUSSİA DORTMUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 22:00'da başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.