Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City Arsenal maçı ile bu akşam İngiltere Premier Ligi'nde perde tekrar açılıyor. Pandemi nedeniyle ara verilen ligler bu akşam kaldığı yerden devam edecek. 28. Hafta mücadelesinde Manchester City ve Arsenal karşı karşıya gelecek. Arsenal ile oynadığı son altı resmi maçı kazanan Manchester City, rakibine karşı kulüp tarihinde yakaladığı en uzun seriyi devam ettirmek için sahaya çıkıyor. Peki Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City ile oynadığı son beş Premier Lig maçını kaybeden Arsenal, 1977'den bu yana aynı rakibe karşı en uzun serisini yaşıyor.
Premier Lig'de çıktığı son beş deplasmandan beraberlikle ayrılan Arsenal, kulüp tarihinde altı maçlık bir seri yaşamadı.
Arsenal'e karşı ilk 11'de yer aldığı son yedi Premier Lig maçında altı gole doğudan katkı sağlayan Manchester City orta sahası Kevin De Bruyne, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakip fileleri iki kez havalandırmıştı. Kariyeri boyunca Arsenal'i konuk ettiği resmi maçlarda mağlubiyet almayan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, bu kaşılaşmalarda sadece bir gol yedi.
Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Manchester City Arsenal maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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