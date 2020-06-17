Manchester City ile oynadığı son beş Premier Lig maçını kaybeden Arsenal, 1977'den bu yana aynı rakibe karşı en uzun serisini yaşıyor.

Premier Lig'de çıktığı son beş deplasmandan beraberlikle ayrılan Arsenal, kulüp tarihinde altı maçlık bir seri yaşamadı.

Arsenal'e karşı ilk 11'de yer aldığı son yedi Premier Lig maçında altı gole doğudan katkı sağlayan Manchester City orta sahası Kevin De Bruyne, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakip fileleri iki kez havalandırmıştı. Kariyeri boyunca Arsenal'i konuk ettiği resmi maçlarda mağlubiyet almayan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, bu kaşılaşmalarda sadece bir gol yedi.

Manchester City Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Manchester City Arsenal maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.