Manchester City ile oynadığı son altı Premier Lig maçını kaybeden Arsenal, bu karşılaşmaların beşinde üçer gol yedi. Premier Lig'de oynadığı son 12 maçın sekizini kazanan Arsenal, daha önceki 28 karşılaşmada yedi galibiyet alabilmişti. Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, Arsenal'e karşı ilk 11 çıktığı son sekiz Premier Lig maçında yedi gole doğrudan katkı sağladı. Pierre-Emerick Aubameyang'ın Premier Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla süre aldığı rakibi Manchester City.

Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda saat kaçta? Şifreli mi?

Manchester City Arsenal maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.