Manchester City 2-0 Mönchengladbach / Maçın özeti ve golleri
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Mönchengladbach'ı 2-0 yenen Manchester City, rövanşta da 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
İngiliz ekibi Manchester City, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını konuk etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, 12. dakikada Kevin De Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti.
Ataklarını sürdüren Manchester ekibi, 18. dakikada sezonun formda ismi İlkay Gündoğan ile ikinci golü buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Manchester City, ilk maçta olduğu gibi 2-0 galip gelerek çeyrek finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları, bugün TSİ 23.00'te oynanacak Chelsea-Atletico Madrid ve Bayern Münih-Lazio maçlarıyla tamamlanacak.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 19 Mart Cuma günü yapılacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 6-7 Nisan, rövanş ise 13-14 Nisan’da oynanacak.
Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden.
Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Embolo, Thuram.
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