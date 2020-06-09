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GeriFutbol Manchester City, 16 yaşındaki Mikki van Sas'ı transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 13:22,Son Güncelleme:

Manchester City, 16 yaşındaki Mikki van Sas'ı transfer etti

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Manchester City, 16 yaşındaki Mikki van Sas'ı transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Hollanda'nın Utrecht takımının alt yapısında forma giyen 16 yaşındaki kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti.

Utrecht Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mikki van Sas'ın transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşıldığı duyuruldu.

Utrecht ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmedi.

Manchester City, 16 yaşındaki Mikki van Sası transfer etti

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