Mame Diouf resmen Konyaspor'da

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Arabamcom Konyaspor, forvet oyuncusu Mame Diouf ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetici Hakan Faydasıçok katıldı.

Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında forma giyen Diouf, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'da oynadı. Bonservis bedeli ödenmeden Yeşil-Beyazlılar'a transfer olan Diouf, 2 sezon geçirdiği Akdeniz ekibi ile çıktığı 75 maçta 31 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

34 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda 99 numaralı formayı terletecek.