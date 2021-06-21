Makedonya Hollanda EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Kuzey Makedonya şu ana kadar oynadığı iki grup maçında da puansız ayrıldı. Avrupa Şampiyonası tarihinde katıldığı ilk turnuvada çıktığı ilk üç karşılaşmayı kaybeden sadece iki takım var: Danimarka & Türkiye. Euro 2020'de oynadığı ilk iki grup maçını kazanan Hollanda, turnuva tarihinde 2000 ve 2008'in ardından üçüncü kez grup aşamasını kayıpsız geçmek için sahaya çıkıyor.

İlk iki grup maçından puansız ayrılan Kuzey Makedonya, Haziran-Kasım 2016 arasındaki beş maçlık yenilgi serisinden bu yana üst üste 3+ resmi karşılaşmadan mağlup ayrılmıyor.Kuzey Makedonya şu ana kadar oynadığı iki grup maçında da puansız ayrıldı. Avrupa Şampiyonası tarihinde katıldığı ilk turnuvada çıktığı ilk üç karşılaşmayı kaybeden sadece iki takım var: Danimarka & Türkiye. Euro 2020'de oynadığı ilk iki grup maçını kazanan Hollanda, turnuva tarihinde 2000 ve 2008'in ardından üçüncü kez grup aşamasını kayıpsız geçmek için sahaya çıkıyor. İlk iki grup maçından puansız ayrılan Kuzey Makedonya, Haziran-Kasım 2016 arasındaki beş maçlık yenilgi serisinden bu yana üst üste 3+ resmi karşılaşmadan mağlup ayrılmıyor.

Oynadığı son dokuz resmi maçta da 2+ gol atan Hollanda, tarihinde ilk kez 10 maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor. Euro 2020'de oynadığı iki maçta da beşer çalım atan Frenkie de Jong, Zinedine Zidane'dan bu yana üst üste üç karşılaşmada bunu başaran ilk oyuncu olmak için Kuzey Makedonya'ya karşı sahaya çıkıyor. Kuzey Makedonya formasıyla çıktığı son üç resmi maçta iki gol atan Ezgjan Alioski, önceki 17 karşılaşmada rakip filelere aynı sayıda gol göndermişti.



Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk iki maçta birer gol kaydeden Denzel Dumfries, Ruud van Nistelrooy'un ardından turnuva tarihinde ilk üç karşılaşmasında da fileleri havalandıran ikinci Hollandalı oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Kuzey Makedonya forveti Goran Pandev, ülkesinin Hollanda ile oynadığı ilk resmi maçta rakip filelere gönderdiği ilk golü kaydeden oyuncuydu.



MAKEDONYA HOLLANDA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Makedonya Hollanda EURO 2020 maçı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.