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Mahmut Özgener'in oğlu Cem, Altay'da ilk maçına çıktı

#Altay#Mahmut Özgener#Cem Özgener
Mahmut Özgenerin oğlu Cem, Altayda ilk maçına çıktı

Süper Lig temsilcisi Altay’da bu sezon başında altyapıdan profesyonel olan Cem Özgener, A takım formasıyla ilk maçına dün Ziraat Türkiye Kupası’nda Belediye Derincespor karşısında çıktı. Cem, İzmir’in ve Altay camiasının önde gelen ailelerinden Özgener Ailesi’ne büyük gurur yaşattı.

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Altay'da başkanlık ve yüksek divan kurulu başkanlığı görevini üstlenen merhum Esin Özgener’in torunu, Altay’ın ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski başkanlarından, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in küçük oğlu olan 17 yaşındaki Cem, 62’nci dakikada Deniz Kadah’ın yerine oyuna alınarak ilk heyecanını yaşadı. 

Alt yaş gruplarında ay-yıldızlı milli formayı da terleten genç orta saha oyuncusu, Altay’ın U13 takımında oynadığı 2016 yılında A takım maçlarında top toplayıcı olarak saha kenarında görev almıştı. Bu sezon daha önce Süper Lig’de kadroya girmesine rağmen forma şansı bulamayan Cem, bu kez yeşil sahada hünerlerine sergileme fırsatı buldu. Genç yıldız adayına ilk formayı 18 yıl oynayıp futbolcu olarak ayrıldığı kulübe 38 yıl sonra geçen sezon teknik patron olarak dönen camianın sembol isimlerinden Mustafa Denizli’nin vermesi de ayrıca anlamlı oldu.

Mahmut Özgenerin oğlu Cem, Altayda ilk maçına çıktı

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#Altay#Mahmut Özgener#Cem Özgener

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