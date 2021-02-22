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Voleybol
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Madison Rigdon, Eczacıbaşı VitrA'da!

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Madison Rigdon, Eczacıbaşı VitrA'da!
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Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyespor'un 25 yaşındaki ABD'li oyuncusu Madison Rigdon'u kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li smaçör Rigdon'un sezon sonuna kadar kadroya katıldığı belirtildi.

Kulüp menajeri Nalan Ural, yaşanan sakatlıklar ve koronavirüs vakaları sebebiyle Şampiyonlar Ligi maçlarında destek olması amacıyla Rigdon'u kadrolarına kattıklarını aktararak, "Oyuncularımızın sağlıklı bir şekilde sahada yer alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Madison'ın da desteğiyle bu zor günleri hedeflerimizden kopmadan, mevcut kadromuzla atlatmayı istiyoruz. Transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Sarıyer Belediyespor'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ABD'li smaçör 2014 yılında Kansas'ta başlayan kariyerini, İtalya'nın Bosca San Bernardo Cuneo takımında sürdürdü. 2020-2021 sezonunda Sarıyer Belediyespor'a transfer olan Rigdon, şimdiye kadar oynadığı Misli.com Sultanlar Ligi maçlarında 250 sayı elde etti.

Neslihan Demir: "Demir Yumruk değil kırlent gibi insanım"Saha içinde sayısız başarı kazanarak adını kadın voleybolunun en üst noktasına taşıyan, ‘Demir Leydi’ ve ‘Voleybolun Messi’si lakaplarını alan Neslihan Demir, faal sporculuğu bıraktıktan sonra Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nda genel menajerlik görevine gelmişti. Pandemi dönemindeki yaşamı, kendisinin izinden giden kızı Zeynep’i, Vakıfbank’ın başarısının sırrını ve daha fazlasını enine boyuna efsane isimle konuştuk.
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Madison Rigdon, Eczacıbaşı VitrAda

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