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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

Maccabi Playtika, Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i kadrosuna kattı

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Maccabi Playtika, Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i kadrosuna kattı
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İsrail'in Maccabi Playtika Basketbol Takımı, Hırvat pivot Ante Zizic'i renklerine bağladı.

Maccabi Kulübü, 23 yaşındaki pota altı oyuncusu Zizic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Kastela, Cibona, Gorica gibi takımlarda oynayan Zizic, Türkiye'de Darüşşafaka forması giydikten sonra Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ta görev yapmıştı.

Cavaliers'ta 3 sezon oynayan 2,10 metre boyundaki Zizic, 6 sayı, 3,9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Maccabi Playtika, Hırvat basketbolcu Ante Zizici kadrosuna kattı

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