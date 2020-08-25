Maccabi Playtika, Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i kadrosuna kattı
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İsrail'in Maccabi Playtika Basketbol Takımı, Hırvat pivot Ante Zizic'i renklerine bağladı.
Maccabi Kulübü, 23 yaşındaki pota altı oyuncusu Zizic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Kastela, Cibona, Gorica gibi takımlarda oynayan Zizic, Türkiye'de Darüşşafaka forması giydikten sonra Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ta görev yapmıştı.
Cavaliers'ta 3 sezon oynayan 2,10 metre boyundaki Zizic, 6 sayı, 3,9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.
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