UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup’ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek’e karşı mücadele eden Macaristan, 6 puanla grubu 3.sırada tamamladı. İtalyan teknik adam Marco Rossi yönetiminde uluslararası turnuvalarda etkili ve dirençli bir oyun ortaya koyarak dikkatleri üzerine çeken Macarlar, play-off turunda A Milli Takımımızın rakibi oldu. Macaristan Milli Takımı’nın önemli isimlerinden olan Barnabas Varga, Martin Adam ve Tamas Nikitscher, 20 Mart 2025’te Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak ilk maç öncesi iki takımın son dönemdeki performansını değerlendirdi. Başarılı oyuncular, A Milli Takım’daki genç yıldızlara ayrı bir parantez açtı.

MACAR YILDIZLARDAN EŞLEŞME SONRASI ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

BARNABAS VARGA (FORVET):

“TAKIM VE TEKNİK DİREKTÖR MARCO ROSSİ ARASINDA İYİ BİR İLİŞKİ VAR”

UEFA Uluslar Ligi’nde yaşadığımız 3.lük beklenilen bir sonuçtu ve ne yazık ki pek bir sürpriz yapamadık. Bu nedenle Türklere karşı oynayacağımız play-off maçını bekliyoruz. Takım ve teknik direktörümüz Marco Rossi arasında iyi bir ilişki var. Zaten onun uzun süredir milli takımımıza liderlik etmesi tesadüf değil. Dolayısıyla takımdaki atmosferle ilgili herhangi bir şikâyetimiz yok.

“GÜÇLÜ BİR RAKİP OLDUKLARINI BİLİYORUZ. İKİ MAÇTA DA CİDDİ RİSKLER OLACAK”

Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Ve önümüzdeki iki maçı, geçen sene mart ayındaki son hazırlık maçımızla kıyaslayabileceğimizi sanmıyorum çünkü bu iki maçın çok ciddi riskleri olacak. İki takım da A Ligi’nde olmak istiyor. Türkiye’ye karşı oynadığımız son 5 maçı kaybetmedik ama bunun bir önemi yok. Bu yüzden şansların yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Türk taraftarların çok fanatik olduğunu biliyoruz. Bu durum ilk maçta onlara biraz avantaj sağlayabilir ama bu konu bizim taraftarlarımız için de geçerli. Bu yüzden Puskás Arena'da taraftarlardan daha fazla yardım alacağız.

“CİDDİ BİR MEYDAN OKUMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Türkiye, EURO 2024'te de gördüğümüz gibi çok güçlü bir takıma sahip ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın çalışma sistemi ortada. Türk Milli Takımı’nda Arda Güler, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü gibi çok sayıda genç yetenek olduğunu da gördük. Bu yüzden onlara karşı kesinlikle çok zorlanacağız. UEFA Uluslar Ligi’nde oynadıkları son iki maçın istedikleri gibi gitmemesi bizi yanıltmamalı. Ciddi bir meydan okumayla karşı karşıyayız ancak maça Türk takımından mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Her takımın güçlü ve zayıf yönleri var.

MARTIN ADAM (FORVET):

“TÜRKLERE KARŞI A LİGİ’NDEKİ YERİMİZİ GARANTİLEMEK İSTİYORUZ”

UEFA Uluslar Ligi’nde 6 puan kazanmamıza rağmen kolay bir grupta değildik. Bosna Hersek’i kendi evimizde yenmeyi başaramadığımız için yeterli olmadı. O maçta 3 puan alamamak beni sinir etmişti. Yine de dünyanın en seçkin takımlarına karşı yeteneklerimizi test edebildik, bu çok güzel bir şey. Türklere karşı oynayacağımız maçta A Ligi’ndeki yerimizi garantilemekten başka seçeneğimiz yok. Teknik direktör Marco Rossi’nin bu kadar uzun süredir milli takımın başında olması tesadüf değil. Tutarlı, açık sözlü ve dürüst bir adam. Taktiksel olarak çok iyi hazırlanıyor ve işinde mükemmeliyetçi bir insan. Milli takımda harika bir atmosfer var. Hepimiz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Soyunma odasında bile gruplaşma yok.

“KENDİ SAHAMIZDA BİZE KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL”

Türk savunması harika oyunculardan oluşuyor ancak Avrupa Şampiyonası'nda ve Uluslar Ligi'nde birkaç kez onlara sorun çıkarmayı başaran takımlar oldu. Bunun en güzel örneği herhalde Portekiz maçıdır. Orada defans hattında çok ciddi hatalar yaptılar. Tabii ki bizim de amacımız bunu aşmak olacak. Türkiye'de ciddi bir atmosfer olacağından eminim çünkü oradaki taraftarlar da moral olarak iyi durumda. Ama biz de bu konuda dünyanın en seçkinleri arasındayız. Dünyanın en iyi taraftarlarına sahip olduğumuzu söyleyebilirim, kendi sahamızda bize karşı oynamak kolay değil. Üstelik ikinci maç daha belirleyici olabilir. Bu yüzden ilk maça deplasmanda başlayacağımız için çok mutluyum. Macaristan'ın gelecek yıl A Ligi’nde yer almasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

“TUTKULU BİR OYUN TARZLARI VAR VE ASLA PES ETMİYORLAR”

Harika bir Avrupa Şampiyonası'nın ardından Türklerin Uluslar Ligi’nde grupta liderliği kazanamaması ve Galler'in arkasında bitirmesi biraz sürpriz oldu. Kesinlikle tutkulu bir oyun tarzları var. Pozisyonlara giriyorlar ve asla pes etmiyorlar. Hücumda çok iyi futbolcuları var ama arkada çok savunmasızlar. Montella, adım adım ilerliyor ve gençleri takıma entegre etmeye çalışıyor. Bir jenerasyon değişimi yaşanıyor. Kadro yapısı çok iyi. Bahsettiğim gençlerin yanı sıra takımda tecrübeli oyuncular da var. Türk Milli Takımı, hücumda oldukça güçlü. 9 numara ile 4-2-3-1 sisteminde oynuyorlar. Kerem Aktürkoğlu, hem kulüp takımında hem de milli takımda büyük bir tehdit oluşturuyor. Üç hücumcu orta saha oyuncusundan ikisi (Kenan Yıldız ve Arda Güler) yeni jenerasyondan ancak ikisi de dünyanın en büyük yetenekleri arasında yer alıyor. Ayrıca serbest vuruş uzmanı olan ve sahada çok koşan çok Hakan Çalhanoğlu da var. Bana göre en tehlikelileri onlar.

TAMAS NIKITSCHER (ORTA SAHA):

“FAVORİ DEĞİLDİK AMA ALMANYA VE HOLLANDA’NIN İŞLERİNİ ZORLAŞTIRDIK”

Röportaja ülkemi temsil etmenin büyük bir onur olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Sahada geçirdiğim her an benim için tarif edilemez bir duygu. Hollanda ve Almanya'nın dünya çapında futbolculara sahip olduğunu herkes biliyor. Bu nedenle bu maçlarda favori değildik ancak evimizde oynadığımız maçlarda her iki takım için de işleri zorlaştırdık. Onlara karşı berabere kalmayı başardık ki bu kesinlikle bir başarıdır. Macaristan Milli Takımı’nda şans buldukça görevim; takımın istikrarını sağlamak ve rakiple girdiğim birçok mücadeleyi kazanmaktır. Maçlarda da bu görevleri başarıyla yerine getirdiğimi hissediyorum.

“MACARİSTAN MİLLİ TAKIMI, MARCO ROSSİ İLE BÜYÜK BİR GELİŞME KAYDETTİ”

Teknik direktör Marco Rossi ve tüm ekip hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. O, Macaristan Milli Takımı’nın başına geçtiğinden beri milli takım büyük bir gelişme kaydetti. Genç oyunculara düzenli olarak fırsatlar veriyor. Üstelik soyunma odasında harika bir atmosfer yaratıp oyuncuları fevkalade motive edebiliyor. Genç oyunculara olan güveninden dolayı bana bu fırsatı verdi. Bunun için kendisine minnettarım ve sahadaki performansımla ona ve tüm ekibe olan borcumu ödemek istiyorum.

“SZOBOSZLAI, SALLAI VE VARGA GİBİ HARİKA FORVETLERİMİZ VAR”

Uluslar Ligi'nde rakip kale önünde şanssız olduğumuz birkaç maç yaşadık. Pozisyonlar yarattık ama bunları gole çeviremedik. Futbol böyle ama biz üzülmüyoruz çünkü biliyoruz ki takım olarak birlikte çok çalışırsak her şey daha iyiye gidecek. Harika forvetlerimiz var. Dominik Szoboszlai'den bahsedecek olursam herkes onun topla neler yapabileceğini biliyor. Roland Sallai, zaten sizin liginizde Türkiye’nin en büyük Türk takımlarından biri olan Galatasaray'da oynuyor ki bu çok büyük bir şey. Ayrıca üçüncü forvetimiz Barnabás Varga, kafa vuruşuyla maçlarda öne çıkıyor.

“TÜRKİYE, KENDİSİNİ ÇOK GELİŞTİREN HARİKA BİR FUTBOLCU KADROSUNA SAHİP”

Macaristan'ın Türklere karşı aldığı güzel galibiyet serisinin devam edeceğinden eminim. Bana göre iki maçın kaderini ufak detaylar belirleyecek. Türk Milli Takımı’na çok saygı duyuyoruz ve onları tanıyoruz. Son yıllarda kendilerini çok geliştiren harika bir futbolcu kadrosuna sahipler. Ancak bizim işimiz teknik direktör Marco Rossi'nin ortaya koyduğu taktikleri %100 uygulamak. Teknik direktörümüze maksimum güven duyduğumuz için onun talimatlarına uyarsak muhtemelen iyi bir sonuç alacağız.

“SAHADA BÜYÜK BİR SAVAŞ OLACAK. ATEŞLİ BİR MAÇ BEKLİYORUM”

Şahsen rövanş maçını Budapeşte'de oynayacağımız için mutluyum. Türkiye'de mümkün olan en iyi sonucu elde etmekten başka bir hedefimiz olmayacak. Bu da A Ligi’nde kalma şansımızı artıracaktır. Herkes Türk taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu bilir, bu yüzden takımlarını son dakikaya kadar destekleyeceklerinden eminim. Harika bir atmosfer ve ateşli bir maç bekliyorum. Türkiye Milli Takımı’nın ne kadar güçlü olduğunu ve kadrosunda ne kadar kaliteli oyuncular olduğunu biliyoruz. Sahada büyük bir savaş olacak ama Marco Rossi'nin bizi başarılı kılacak mükemmel taktikleri bulacağından eminim.

“MONTELLA’NIN VİZYONUNA KARŞI PANZEHİR BULMAK ZORUNDAYIZ”

Türk futbolu sürekli gelişiyor ve liglerinde dünya yıldızları oynuyor. Bunun milli takımınızın gelişimi üzerindeki etkisini görebiliyoruz. Gerçekten iyi futbol oynuyorlar. Dünyanın en iyi takımlarına karşı yarışabilecek ve kazanma şansına sahip yaratıcı oyuncuları bulunuyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'yı anlatmaya gerek yok. O, büyük bir futbolcuydu ve dünyanın en seçkin takımlarında oynadı. Ayrıca büyük takımları çalıştırdı. Eminim Türkiye'de kendisine büyük saygı duyuluyordur. Montella'nın vizyonu milli takımınızın oyun tarzında kesinlikle görülebiliyor ve bizim görevimiz buna bir panzehir bulmak olacak. Türkiye'nin hücum gücünün farkındayız. Sonuçta üst liglerde oynayan oyuncularından bahsediyoruz. Birkaç oyuncuyu saymam gerekirse dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak anılma şansına sahip olan Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız ve Real Madrid’de oynayan Arda Güler'i sayardım. Bu oyuncuların gol atmasını engellemek bizim için zor bir görev olacak ama size söz verebilirim ki Türkiye'nin Macarlar karşısında işi hiç de kolay olmayacak.

“BİRÇOK ÜLKEDEN İLGİ VAR AMA TÜRK FUTBOLU…”

Milli takımda oynamaktan mutluyum, sahada geçirdiğim her dakikadan keyif alıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Buradaki performansımdan dolayı bana çok fazla ilgi olduğunu biliyorum ve birçok ülkeden (İngiltere, Almanya, İspanya, Çekya ve Türkiye) takımlar şimdiden menajerimi arıyor. Kış transfer döneminde Türk futbolunu daha yakından tanımam imkansız değil. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz ancak her zaman olduğu gibi bir sonraki göreve odaklanmış durumdayım.