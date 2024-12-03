Fenerbahçe'nin zafer gecesine damga vuran '17' detayı! Rodrigo Becao attı, sarı - lacivertliler adını devler arasına yazdırdı...

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla sarı - lacivertliler oldu.

Kadıköy'de ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise Okereke'den geldi.

FARK 3'E İNDİ

Bu skorla birlikte puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe, Galatasaray'ın kayıp yaşadığı haftada farkı 3'e indirerek takibini sürdürdü.

İKİNCİ YARIDA BAŞKA BİR OYUN

Maçın 3. dakikasında 1-0 öne geçen ancak daha sonra ilk yarıdaki temposu oldukça düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda ise bambaşka bir oyunla sahaya çıktı.

Haberin Devamı

Sarı - lacivertliler, ilk yarıdaki etkisiz oyununun aksine ikinci yarıda Gaziantep FK kalesine yoğun bir baskı kurdu ve özellikle duran toplarla gol aradı.

BEKLENEN GOL 79'DA KORNERDEN GELDİ

Fenerbahçe'nin bu istek ve arzusu 79. dakikada kullanılan korner sonrası Becao'nun kafa vuruşuyla sonuç aldı ve skor 2-1'e geldi. Brezilyalı stoperin kaydettiği gol sonrası ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

GECEYE DAMGA VURAN DETAY

Sarı - lacivertliler, 2024/2025 sezonu özelinde bir maçta en çok korner kullanan takımlar arasında ilk 4'te yer aldı.

DEVLERİN ARASINDA

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında kullandığı kornerle dev kulüplerin arasına adını yazdırdı.

Bu sezon en çok korneri kullanan takımlar Leipzig'e karşı Leverkusen ve Wolves'a karşı Manchester City olarak 18 kornerle öne çıkarken, Gaziantep FK maçında Fenerbahçe ve Leicester City mücadelesinde 17'şer korner kullanan Arsenal ilk 4'ü oluşturdu.

Fenerbahçe'nin bu istatistiği, kısa süre içinde Avrupa gündeminde de en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.