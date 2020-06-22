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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 18:30,Son Güncelleme:

Maarten Stekelenburg yeniden Ajax'ta

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Maarten Stekelenburg yeniden Ajax'ta
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Everton'da forma giyen eski kalecisi Maarten Stekelenburg'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Stekelenburg ile 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hollandalı file bekçisinin İngiltere Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Ajax'a katılacağı kaydedildi.

Daha önce 2002-2011 yıllarında Ajax'ın kalesini koruyan Stekelenburg, Hollanda ekibiyle 3 şampiyonluk yaşamıştı.

 

Maarten Stekelenburg yeniden Ajaxta

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