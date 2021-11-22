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Lyon-Marsilya maçındaki olay nedeniyle ilk ceza verildi

#Olimpik Lyon#Olimpik Marsilya#Dimitri Payet
Lyon-Marsilya maçındaki olay nedeniyle ilk ceza verildi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Lyon ile Olimpik Marsilya arasında oynanan karşılaşmada çıkan olay nedeniyle ev sahibi takıma bir maç seyircisiz oynama cezası verildi.

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Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Komisyonu, Lyon takımının taraftarının Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'e şişe atmasının ardından hakem kararıyla oynanmayan karşılaşmaya ilişkin ilk cezalarını açıkladı.

LFP'den yapılan açıklamada, Lyon takımına bir maç seyircisiz oynama cezası verildiği belirtildi.

Karşılaşmayla ve çıkan olaylarla ilgili nihai kararların 8 Aralık'ta verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Marsilya Kulübünden yapılan açıklamada, Dimitri Payet'in dünkü müsabakada yaşanan olay nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

Ligin 14. haftasında dün oynanan karşılaşmada Olimpik Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Olimpik Marsilyalı futbolcu Dimitri Payet'in kafasına bir su şişesi fırlatmıştı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabilmişti. Bu olayın ardından hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya ve karşılaşmanın oynanmamasına karar vermişti.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtilmişti.

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Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

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#Olimpik Lyon#Olimpik Marsilya#Dimitri Payet

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