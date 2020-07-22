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DHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Lyon, Altay'dan Cenk'i transfer etmeye çok yakın!

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Lyon, Altay'dan Cenk'i transfer etmeye çok yakın!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çeken 19 yaşındaki stoper Cenk Özkacar'ın kendisine talip olan Fransız kulüplerinden Olimpik Lyon'a yakın olduğu öğrenildi.

Ümit Milli Takım'da da görev alan savunmacının transferi konusunda taraflar arasında görüşmeler sürerken, prensipte anlaşıldığı belirtildi. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Cenk'le Lyon'un yanı sıra bir başka Fransız temsilcisi Lille de ilgileniyor. Süper Lig takımlarından başta Trabzonspor olmak üzere ismi Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Cenk Özkacar'ın geçen hafta menajeri aracılığıyla görüştüğü Trabzon'la anlaşamadığı, kariyerini yurtdışında sürdürme kararı aldığı bildirildi. 

2018'DE PROFESYONEL OLDU

Altay yönetimi bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun başka bir kulübe satışından pay almayı talep ediyor. Cenk'in bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi. Bucaspor ve Altınordu'da altyapıda görev yaptıktan sonra 2014'te Altay altyapısına katılan genç futbolcu 2018 yazında profesyonel oldu.

Geçen sezon 3. Lig'de Karacabey Belediyespor'a kiralanan Cenk, bu sezon Altay'da yedek stoper olarak görev yaparken ilk 11'in değişilmezi haline geldi. Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giymeye başlayıp 4 Aralık'taki Trabzonspor maçındaki performansıyla 13 Aralık'ta oynanan Adana Demirspor sınavında ligde ilk kez şans bulan Cenk, ligde 12 maçta görev aldı. Genç futbolcu Ümit Milli Takım formasını 2 kez terletti. 1.90 boyundaki sol ayaklı stoper güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Lyon, Altaydan Cenki transfer etmeye çok yakın

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