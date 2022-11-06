Lukas Podolski'den inanılmaz gol!

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Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Alman futbolcu Lukas Podolski dün akşam Polonya Ekstraklasa'da (Polonya'nın en üst seviye ligi) inanılmaz bir gol attı.

Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra futbola başladığı Gornik Zabrze'ye imza atan 37 yaşındaki Podolski, dün akşam Pogon Szczecin ile oynanan maça damga vurdu. Maçın 73. dakikasında, takımı 3-1 öndeyken topu kendi yarı alanının solunda önüne alan Podolski, kaleciyi önde görünce şut denedi, havada süzülerek giden top ağlarla buluştu.

Podolski maçı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Bu sezon 13 maçta forma giyen Podolski, 4 gol atıp 6 da asist yaptı.