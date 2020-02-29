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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 22:34,Son Güncelleme:/

Lukas Podolski'den Fenerbahçe maçı sonrası hakem eleştirisi!

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Lukas Podolski'den Fenerbahçe maçı sonrası hakem eleştirisi!
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Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Fenebrahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'da Lukas Podolski maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Podolski, "Futbolun gerektirdiklerini yaptık. Ancak son dakika golüne engel olamadık. Futbol böyle bir şey" dedi.

Hakemi de eleştiren Podolski, "Hakem 5 dakika uzatma verdi, uzatmanın da uzatmasını oynattı. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Lukas Podolskiden Fenerbahçe maçı sonrası hakem eleştirisi

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