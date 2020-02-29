Lukas Podolski'den Fenerbahçe maçı sonrası hakem eleştirisi!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'da Lukas Podolski maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Podolski, "Futbolun gerektirdiklerini yaptık. Ancak son dakika golüne engel olamadık. Futbol böyle bir şey" dedi.

Hakemi de eleştiren Podolski, "Hakem 5 dakika uzatma verdi, uzatmanın da uzatmasını oynattı. Bunlarla da mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.





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