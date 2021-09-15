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GeriFutbol Lukaku attı, Chelsea kazandı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2021 - 00:22 | Son Güncelleme:

Lukaku attı, Chelsea kazandı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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Lukaku attı, Chelsea kazandı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları sona erdi. Chelsea, sahasında Zenit'i 69. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle mağlup ederken Juventus ise Malmö'yü 3 golle geçti.

Günün öne çıkan E Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 34. dakikada Thomas Müller, 56 ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 yendi.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, G Grubu maçında ağırladığı Wolfsburg ile 0-0 berabere kaldı.

H Grubu'nda son şampiyon Chelsea, sahasında Zenit'i 69. dakikada Romelu Lukaku'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0
Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3
Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2
Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0
Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3
Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0

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