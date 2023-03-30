Luka Modric'ten Türkiye'ye teşekkür paylaşımı

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EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımımızın Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu maça taraftarlarımızın Luka Modric'i alkışlaması damga vurmuştu.

Real Madrid ve Hırvatistan'ın efsane ismi Luka Modric, Bursa'da oynanan maça ilk 11'de başlamış ve 84. dakikada kenara gelmişti. Skor 2-0 iken kenara gelen Modric'i tribünlerdeki binlerce taraftar alkışladı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu da bu sevgiye alkışla karşılık verdi.

TEKNİK DİREKTÖR DALIC: BUNU HİÇ UNUTMAYACAĞIM

Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, maçın ardından basın toplantısında Modric'in alkışlanmasıyla ilgili şunları söylemişti:

Luka Modric’i alkışladıkları için Türk halkına teşekkür ediyorum. Çok değerli bir olaydı. Türkiye kaybetmiş olsa bile taraftarın bu tavrı bizi mutlu etti. Bu atmosferi hiçbir zaman unutamayacağım.

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MODRIC'TEN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Luka Modric de yaptığı paylaşımla Türkiye'ye teşekkür etti. Bursa'da kenara gelirken taraftarı alkışladığı fotoğrafı paylaşan Modric, İngilizce 'Thank You' yazdı ve Türk bayrağı ekledi.