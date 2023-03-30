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Luka Modric'ten Türkiye'ye teşekkür paylaşımı

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#Hırvatistan#Türkiye#Luka Modric
Luka Modricten Türkiyeye teşekkür paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 10:45

A Milli Futbol Takımımızın Hırvatistan ile oynadığı maçta Luka Modric'in oyundan alındığı dakikalar akıllara kazınmıştı. Bursa'da taraftarlarımızdan alkış alan tecrübeli yıldız sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımımızın Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu maça taraftarlarımızın Luka Modric'i alkışlaması damga vurmuştu.

Real Madrid ve Hırvatistan'ın efsane ismi Luka Modric, Bursa'da oynanan maça ilk 11'de başlamış ve 84. dakikada kenara gelmişti. Skor 2-0 iken kenara gelen Modric'i tribünlerdeki binlerce taraftar alkışladı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu da bu sevgiye alkışla karşılık verdi.

TEKNİK DİREKTÖR DALIC: BUNU HİÇ UNUTMAYACAĞIM

Hırvatistan teknik direktörü Zlatko Dalic, maçın ardından basın toplantısında Modric'in alkışlanmasıyla ilgili şunları söylemişti:

Luka Modric’i alkışladıkları için Türk halkına teşekkür ediyorum. Çok değerli bir olaydı. Türkiye kaybetmiş olsa bile taraftarın bu tavrı bizi mutlu etti. Bu atmosferi hiçbir zaman unutamayacağım.

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MODRIC'TEN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Luka Modric de yaptığı paylaşımla Türkiye'ye teşekkür etti. Bursa'da kenara gelirken taraftarı alkışladığı fotoğrafı paylaşan Modric, İngilizce 'Thank You' yazdı ve Türk bayrağı ekledi.

Luka Modricten Türkiyeye teşekkür paylaşımı

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#Hırvatistan#Türkiye#Luka Modric

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