Luis Rubiales için 2.5 yıl hapis cezası istemi

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Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasındaki kupa töreninde İspanyol futbolcu Jenni Hermoso’ya yönelik uygunsuz hareketi ve istifa etmemesi sebebiyle eleştirilerin odağı olan İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’e FIFA 3 yıl tüm futbol faaliyetlerinden men cezası vermişti.

Olayların ardından dava açılan eski başkan için İspanyol savcılar 2.5 yıl hapis istedi.

Tartışmaların odağında olan Rubiales, Federasyon Başkanı olarak yaptığı toplantıda istifa etmeyeceğini duyurmuş Federasyon yetkilileri tarafından alkışlanarak desteklenmişti.

Rubiales’in o toplantıda diğer federasyon üyeleri tarafından alkışlanması ayrıca eleştirilen odağında yer almıştı.

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İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu dün (RFEF) konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “RFEF, eski başkanının ve olaya dahil olabilecek herkesin eylemlerinden kendisini ayrı tutuyor ve bu kurumun liderlerinden çok daha üstün olduğunu hatırlıyor. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, eski başkanı Luis Rubiales’in eylemleri nedeniyle şüphe altında olabilecek her türlü belgeye ilişkin adli denetimin uygulanması için belgeleri Yönetim Komisyonuna sunacak. Aynı şekilde davaya dahil olan RFEF, mahkemelerin talep ettiği belgeleri göndermekten sorumlu olanları, yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin doğrulanması halinde sorumlu tutacak. Ayrıca usulsüz davranış ve kararlardan doğabilecek diğer sorumluluklara da açıklık getirecektir” dedi.

NE OLMUŞTU?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali için İspanya ve İngiltere 20 Ağustos 2023 tarihinde karşı karşıya gelmiş, İngiltere’yi mağlup eden İspanya kupanın sahibi olmuştu.

Kutlamalar sırasında Federasyon Başkanı Luis Rubiales, milli takım oyuncusu Jenni Hermoso’yı dudağından öpmüş ve olay uygunsuz hareket olarak dünya basınına yansımıştı.

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Luis Rubiales hareketin karşılıklı rızayla olduğunu açıklamış ancak Hermoso rızası olmadığını belirtmişti. Rubiales, federasyon toplantısında istifa etmeyeceğini vurgulayarak federasyon yetkilileri tarafından desteklenmişti.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Rubiales’in özrü yeterli değil” açıklamasını yapmıştı. FIFA, olaylar sonrasında Rubiales’e 3 yıl men cezası vermişti.