Luis Nani, Trabzonspor'a karşı coşuyor!

Haberin Devamı

Dünkü maçın tek golünü kaydeden Nani’nin Süper Lig’de en fazla gol attığı takım Trabzonspor. 2015-16 sezonunda Fenerbahçe formasını giyen Portekizli futbolcu o dönem İstanbul’da 2-0’lık maçta 1 gol atıp 1 asist yapmış, 2. yarıda Trabzon’da oynanan 4-0’lık maçı da yine 1 gol ve 1 asistle kapatmıştı.

Nani böylece Trabzonspor’a 3 maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaparak 5 golde pay sahibi oldu.

TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN FOBİSİ BİTMEK BİLMİYOR

Adana Demirspor deplasmanından mağlubiyetle dönen Trabzonspor, dış sahadaki başarısız performansına devam etti.

Bordo mavili takım bu sezon 4 deplasmanın 3’ünden puansız döndü. Bundan önceki maçlarında Galatasaray’a 2-0, Hatayspor’a 3-2 yenilen Karadeniz ekibi, sadece Kasımpaşa’yı 5-1 yendi. Trabzon geçen sezon da deplasmanlardaki 18 maçın 11’inde mağlubiyetle ayrılmış sadece 5 kez kazanmış, 2 kez de berabere kalmıştı.

Haberin Devamı