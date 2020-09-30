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GeriFutbol Lucescu, Dinamo Kiev'i Şampiyonlar Ligi'nde gruplara çıkardı
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Futbol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 00:51 | Son Güncelleme:

Lucescu, Dinamo Kiev'i Şampiyonlar Ligi'nde gruplara çıkardı

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Lucescu, Dinamo Kiev'i Şampiyonlar Ligi'nde gruplara çıkardı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

Sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)
Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)
Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)

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