Los Angeles Lakers'tan Andre Drummond hamlesi

Bu sezon anlaştığı veteran oyuncu Marc Gasol'dan istediği verimi alamayan, yedek uzunu Montrezl Harrell'ın ise mevkisine göre kısa kalması nedeniyle savunmada dezavantaj yaşayan Lakers, önemli bir hamle yaptı.

Lakers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, takas döneminin son gününde takımı Cleveland Cavaliers ile anlaşarak serbest kalan Drummond ile sözleşme imzalandı.

2016 ve 2018'de all-star seçilen, 4 kez ligin ribaunt kralı olan Drummond, kariyeri boyunca 14,6 sayı, 13,8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Kariyerine 2012'de Detroit Pistons'ta başlayan, 2019-20 sezonu ortasında ise Cavaliers'a takas edilen 27 yaşındaki basketbolcu, bu sezon maç başına 17,5 sayı, 13,5 ribaunt üretiyor.



- Nets, Aldridge ile anlaştı



Doğu Konferansı'nın iddialı takımı Brooklyn Nets de San Antonio Spurs'ün serbest bıraktığı LaMarcus Aldridge'i renklerine bağladı.

Kariyerinde 7 kez all-star seçilen 35 yaşındaki pota altı oyuncusu, NBA'e adım attığı 2006'dan, Spurs ile anlaştığı 2015'e kadar Portland Trail Blazers forması giydi.

19,4 sayı ve 8,3 ribaunt kariyer ortalamaları bulunan Aldridge, bu sezon ise 13,7 sayı, 4,5 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

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