Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Los Angeles Clippers - Sacramento Kings maçı NBA tarihine geçti!

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Clippers - Kings#Sporanasayfa
Los Angeles Clippers - Sacramento Kings maçı NBA tarihine geçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 10:42

NBA'de bu gece 8 maç oynandı. 175-176 biten Los Angeles Clippers - Sacramento Kings maçı NBA tarihinin en çok sayı atılan ikinci maçı olarak tarihe geçti.

Haberin Devamı

NBA'de normal sezon heyecanı, gece oynanan 8 maçla devam etti.

Los Angeles Clippers ile Sacramento Kings arasında oynanan maçta toplam 351 sayı atıldı. İki uzatmaya giden maçı Sacramento Kins 176-175 kazandı. Bu maç, NBA tarihinde en çok sayı olan ikinci maç olarak tarihe geçti.

Ayrıca NBA tarihinde iki takımın da 170+ sayı bulduğu ikinci maç oldu ve NBA'de bir maçta en çok 3 sayı isabeti olan maç rekoru egale edildi.

Sacramento Kings'de Malik Monk 45 sayı ve 6 asistle; De'Aaron Fox 42 sayı, 12 asist ve 5 ribauntla oynadı. Clippers'da ise Kawhi Leonard 44 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle; Paul George 34 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Clippers'ta ilk maçına çıkan Russewll Westbrook 17 sayı, 5 ribaunt ve 14 asistle mücadele etti.

Alperen'li Houston, Warriors'a kaybetti

Haberin Devamı

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Golden State Warriors'a 116-101 yenildi. WArriors'da Klay Thompson 42 sayı ve 7 ribauntla oynadı. Alperen Şengün maçı 5 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.

Cedi Osman'lı Cleveland kayıp

Bir diğer milli sporcumuz Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'a 136-119 mağlup oldu. Cedi Osman 10 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle mücadele etti.

NBA'de gecenin sonuçları:

WAshington Wizards 109-115 New York Knicks
Atlanta Hawks 136-119 Cleveland Cavaliers
Milwaukee Bucks 128-99 Miami Heat
Chicago Bulls 131-87 Brooklyn Nets
Minnesota Timberwolves 113-121 Charlotte Hornets
Phoenix Suns 124-115 Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors 116-101 Houston Rockets
Los Angeles Clippers 175-176 Sacramento Kings

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Clippers - Kings#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Unun kızı hakkında neler biliyoruz

Babasının yanında boy boy fotoğraflar veriyor ama adı da yaşı da açıklanmıyor... Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızı hakkında neler biliyoruz?

#Kim Jong Un
Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı? Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı? Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

#Deprem
Deprem sonrası ‘hayatta kalma suçluluğu’... Bu psikolojik yıkımın etkileri nasıl azalır

Deprem sonrası ‘hayatta kalma suçluluğu’... Bu psikolojik yıkımın etkileri nasıl azalır?

#Deprem Psikolojisi