Los Angeles Clippers - Sacramento Kings maçı NBA tarihine geçti!

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NBA'de normal sezon heyecanı, gece oynanan 8 maçla devam etti.

Los Angeles Clippers ile Sacramento Kings arasında oynanan maçta toplam 351 sayı atıldı. İki uzatmaya giden maçı Sacramento Kins 176-175 kazandı. Bu maç, NBA tarihinde en çok sayı olan ikinci maç olarak tarihe geçti.

Ayrıca NBA tarihinde iki takımın da 170+ sayı bulduğu ikinci maç oldu ve NBA'de bir maçta en çok 3 sayı isabeti olan maç rekoru egale edildi.

Sacramento Kings'de Malik Monk 45 sayı ve 6 asistle; De'Aaron Fox 42 sayı, 12 asist ve 5 ribauntla oynadı. Clippers'da ise Kawhi Leonard 44 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle; Paul George 34 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Clippers'ta ilk maçına çıkan Russewll Westbrook 17 sayı, 5 ribaunt ve 14 asistle mücadele etti.

Alperen'li Houston, Warriors'a kaybetti

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Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Golden State Warriors'a 116-101 yenildi. WArriors'da Klay Thompson 42 sayı ve 7 ribauntla oynadı. Alperen Şengün maçı 5 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.

Cedi Osman'lı Cleveland kayıp

Bir diğer milli sporcumuz Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'a 136-119 mağlup oldu. Cedi Osman 10 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle mücadele etti.

NBA'de gecenin sonuçları:

WAshington Wizards 109-115 New York Knicks

Atlanta Hawks 136-119 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 128-99 Miami Heat

Chicago Bulls 131-87 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 113-121 Charlotte Hornets

Phoenix Suns 124-115 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 116-101 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 175-176 Sacramento Kings