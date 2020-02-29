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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 08:46,Son Güncelleme:/

Loris Karius serbest düşüşte!

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, formsuz görüntüsüne dün akşam Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla devam etti.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, formsuz görüntüsüne dün akşam Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla devam etti.

Maç boyunca savunmadaki takım arkadaşlarıyla iletişim sorunu yaşadığı gözlenen tecrübeli file bekçisi, oyunun 37. dakikasında kolay pozisyonda ev sahibi ekibin golüne engel olamayarak taraftarını üzdü.

26 yaşındaki eldiven, Onur Bulut’un ortasına iyi yükselen ancak sert bir vuruş gerçekleştirmeyen Junior Fernandes’in golüne engel olamayarak yine gündem olmayı başardı. Bu sonucun ardından Karius’lu Beşiktaş, üst üste 3. lig maçında da kalesini gole kapatamadı. (Fanatik)

Loris Karius serbest düşüşte

Loris Karius serbest düşüşte

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