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Haber Giriş: 04.10.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

Londra Maratonu'nda kazananlar belli oldu!

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Londra Maratonu'nda kazananlar belli oldu!
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Londra Maratonu'nu, erkeklerde Etiyopyalı Shura Kitata, kadınlarda ise Kenyalı Brigid Kosgei kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayından ekim ayına ertelenen maratonda, erkekler kategorisinde 2 saat 5 dakika 41 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Etiyopyalı Kitata birinciliği elde etti. 2018 yılının ikincisi Kitata, son 7 yıldır Londra Maratonu'nu kazanan ilk Etiyopyalı oldu.

Kenyalı Vincent Kipchumba 2.05.42'lik derecesiyle yarışı ikinci, Etiyopyalı Sisay Lemma da 2.05.45'le üçüncü sırada tamamladı.

Kadınlarda ise geçen yılın birincisi Kenyalı Brigid Kosgei, 2 saat 18 dakika 58 saniyeyle yine podyumun zirvesine çıktı.

ABD'li Sara Hall, 2.22.01 ile ikinciliği, Kenyalı Ruth Chepngetich ise 2.22.05 ile üçüncülüğü elde etti.

Londra Maratonunda kazananlar belli oldu

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