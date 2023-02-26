Londra derbisinde kazanan Tottenham

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Premier Lig’in 25. haftasında Tottenham ile Chelsea, Londra derbisinde Tottenham Hotspur Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarıda Tottenham, 46. dakikada Oliver Skipp’in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Maçın 82. dakikasında Harry Kane ile bir gol daha bulan Tottenham, müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde 14. galibiyetini alarak puanını 45’e çıkarttı ve 4. sıradaki yerini korudu. Üst üste 5. maçını da kazanamayan Chelsea, bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı ve 31 puanla 10. sırada kaldı.

Gelecek hafta ligde Tottenham deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Chelsea ise Leeds United’ı ağırlayacak.