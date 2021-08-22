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Futbol
Haber Giriş: 22.08.2021 - 20:30 | Son Güncelleme:

Londra derbisinde Chelsea, Arsenal'i devirdi

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Londra derbisinde Chelsea, Arsenal'i devirdi

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasındaki Londra derbisinde Chelsea, Arsenal'i 2-0 mağlup etti. Arsenal, bu mağlubiyetin ardından ilk 2 haftayı puansız kapattı. Chelsea ise 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi ağırladı. Chelsea'ye 7 yıl sonra geri dönen Lukaku, ikinci dönemindeki ilk maçına golle başladı.

Lukaku ile 15. dakikada öne geçen Chelsea, James'in 35. dakikada kaydettiği golle mücadeleden galip ayrıldı.

Liverpool, Brighton ve Tottenham'dan sonra Chelsea de puanını 6'ya çıkardı.

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