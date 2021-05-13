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GeriFutbol Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi tek golle yendi
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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2021 - 00:45 | Son Güncelleme:

Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi tek golle yendi

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Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi tek golle yendi

Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Ligin 35. hafta maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.

Konuk ekip Arsenal, karşılaşmanın 16. dakikasında Emile Smith Rowe'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Chelsea 64 puanla ligde 4. sırada kalırken, Arsenal 55 puanla 8. sıraya yükseldi.

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