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Lokomotiv'den G.Saray iddiası! 'Yarınki maçtan...'

#Lokomotiv Moskova#Markus Gisdol#Tin Jedvaj
Lokomotivden G.Saray iddiası Yarınki maçtan...

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Sahaya çıkacak her futbolcu 90 dakika elinden geleni yapacaktır. Buradan iyi bir neticeyle döneceğiz" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın Galatasaray'la karşılaşacak Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Markus Gisdol grupta şanslarının devam etmesi için yarınki maçtan puan almak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, "Bu statta oynamaktan çok mutlu olacağız. Buradaki atmosfer çok farklı olacak ve o heyecanı yaşamak istiyoruz. Kendi şansımızı maksimum şekilde değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Yarın buradan puan kazanmayı ümit ediyoruz. Bu ligde devam etmek için yarınki maçta alacağımız puanlar bizim için çok önemli. Gruptaki geleceğimiz için maç maç düşünmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarın son ana kadar iyi bir netice almaya çalışacaklarını söyleyen Alman teknik adam, "Sahaya çıkacak her futbolcu son dakikaya kadar elinden geleni yapacak. Rus takımlarının böyle bir özelliği var. Sona geldiklerinde becerilerini gösterirler. Buradan iyi bir neticeyle dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

İlk maçta alınan mağlubiyete değinen Gisdol, "Galatasaray'ın yaptığı gibi oyuncuları vaktinde değiştiremedik. Bu konuda Galatasaray daha başarılıydı." dedi.

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JEDVAJ: 3 PUAN ALARAK DÖNMEK İSTİYORUZ

Basın toplantısına katılan Lokomotiv Moskovalı futbolcu Tin Jedvaj ise, "Moskova'daki oyundan memnun kalmadık, bunu telafi etmek için İstanbul'dayız. Buradan zafer kazanarak, 3 puan alarak dönmeyi planlıyoruz. Gruptan çıkmak istiyoruz ve kalan maçlarımızı kazanabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

SON ÇALIŞMAYI YAPTILAR

Rus ekibi yarın oynanacak mücadelenin son çalışmasını Nef Stadı'nda gerçekleştirdi.

15 dakikası basına açık olan bölümde Lokomotiv Moskovalı futbolcular koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.

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#Lokomotiv Moskova#Markus Gisdol#Tin Jedvaj

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