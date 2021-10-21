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Lokomotiv Moskova'da 5 sakat, 1 cezalı! 6 eksikle Rusya'ya Galatasaray'ın iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Lokomotiv Moskova Galatasaray
Lokomotiv Moskovada 5 sakat, 1 cezalı 6 eksikle Rusyaya Galatasarayın iddaa oranı...

Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle moralini yükselten Galatasaray, zorlu Rusya şartlarında Lokomotiv Moskova'ya konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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LOKOMOTIV MOSKOVA

Sezon başında Rusya Süper Kupa'yı kaybeden, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçtan sadece 1 puan çıkartabilen ve ligdeki ilk 10 maçın yalnızca 4'ünü kazanabilen Lokomotiv Moskova, 10 gün önce takımın başına Markus Gisdol'ü getirdi.

4-4-2 ve 4-3-3 sistemlerini kullanan Marko Nikolic'ten sonra Gisdol, ilk maçında Rubin Kazan'a karşı takımı 4-1-4-1 olarak sahaya sürdü. Kullanılan oyuncular aynı, sahadaki diziliş farklı...

Son 4 maçı sakatlığı nedeniyle kaçıran as stoper Tin Jedvaj ve 6 maçtır ortalarda gözükmeyen as sol bek Maciej Rybus'un Galatasaray karşısında da oynamaları beklenmiyor.

Çapraz bağları yırtılan orta sahanın fizik gücü yüksek ismi Stansilav Magkeev en az 3 ay daha sahalardan uzak kalacak. Onunla beraber orta alanı taşıyan Alexis Beka Beka ise cezalı.

Sezona sağlam başlayıp eylül gelmeden sakatlanan ve hala eski formlarına geri dönemeyen Anton Miranchuk ile Ze Luis'i de kadroda göremeyeceğiz.

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Gisdol'ün en büyük kozlarından biri son maçlarda stoperde görev yapan Dmitri Barinov olacak. Kanatta François Kamano, hücum merkezinde Fedor Smolov şakaya gelmez.

GALATASARAY

İkinci yarısında büyük baskı yediği Konyaspor mücadelesini 1-0 kazanıp Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, Rusya deplasmanına 6 eksikle gitti.

Sakatlıkları süren Sacha Boey ve Arda Turan'ın yanı sıra; UEFA'ya verilen listede yer almayan Fatih Öztürk, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Oğulcan Çağlayan deplasman kafilesinde yer almadı.

TD Fatih Terim'in son lig maçında cezası nedeniyle görev yapamayan Berkan Kutlu'yu yeniden ilk 11'e alması bekleniyor. Orta alan "Berkan, Taylan & Cicaldau" üçlüsünden oluşacak.

Bu durumda Halil Dervişoğlu kenarda bekleyecek, Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan kanatlarda görev yapacak.

Lig maçında hücum merkezinde Mostafa Mohamed başlamış, Mbaye Diagne son bölümde oyuna dahil olmuştu. Bu kez tam tersi olabilir, Diagne'yi ilk 11'de görebiliriz. 

Sarı-kırmızılılar oynadığı ilk 2 maçta da kalesini gole kapattı ve topladığı 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

Lokomotiv Moskovada 5 sakat, 1 cezalı 6 eksikle Rusyaya Galatasarayın iddaa oranı...

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lokomotiv Moskova, Türk takımlarıyla oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Galatasaray, Rus takımlarına konuk olduğu 5 maçın yalnızca 1'inde sahadan zaferle ayrılabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lokomotiv Moskova kazanır" oldu!

%25'lik kesim saha, seyirci ve hava şartları lehine olan Lokomotiv Moskova'dan temsilcimiz Galatasaray karşısında galibiyet bekliyor...

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%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Lokomotiv Moskovada 5 sakat, 1 cezalı 6 eksikle Rusyaya Galatasarayın iddaa oranı...

Kerem Aktürkoğlu kısa sürede Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından birine dönüştü! Hikayesine göz atalım...

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#Misli.Com#İddaa#Lokomotiv Moskova Galatasaray

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