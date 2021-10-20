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Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Avrupa arenasına çıkıyor!

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Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda GS Avrupa arenasına çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Galatasaray, bu maçın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini korumak istiyor. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair ayrıntılar futbolseverlerce araştırılıyor. Peki, Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman?

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Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. İşte, Lokomotiv Moskova Galatasaray maçının detayları...

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç 21 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak.

Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grubun diğer maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız takımı Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.45'te başlayacak.

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TEMSİLCİMİZDE 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.

ASLAN DEPLASMANA MORALLİ GİDİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.

MOSKOVA GALİBİYETE HASRET

Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi.

Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

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